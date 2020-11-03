الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على استعدادات رالي حائل الدولي

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة, على استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لرالي حائل الدولي بعد اعتماده ضمن جولات بطولة العالم للراليات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ, والمدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوسف عبده.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الجوانب التنظيمية والاستعدادات الفنية وآليات الخطة التطويرية للرالي خلال هذه النسخة والنسخ القادمة منه.

ونوه سمو أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي , وبمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة المساهمة بنجاح الرالي منذ انطلاقة نسخته الأولى.

وأشاد سموه بالنقلة النوعية لرياضة السيارات بالمملكة، متطلعاً لتحقيق نجاحات أكبر لرالي حائل الدولي والراليات العالمية التي تقام على أرض المملكة سواء لهذه النسخة أو النسخ القادمة مشددًا على أهمية التقيد بجميع الاحترازات الوقائية.

من جهته أكد سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, أن رالي حائل الدولي مستمر ككل الفعاليات والمسابقات الكبيرة والمهمة في الوطن مع الحرص على الاحترازات الوقائية لسلامة الجميع.

وأوضح سموه أن رالي حائل الدولي بعودته لروزنامة بطولة العالم للراليات سيضاعف من مكانته ويجذب المزيد من المتسابقين العالميين.