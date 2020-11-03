احدث الأخبار

بر العارضة تصرف اكثر من 338 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر صفر
منطقة جازان
 النيابة العامة توقع اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي لنشر الثقافة الحقوقية
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على استعدادات رالي حائل الدولي
منطقة حائل
 “هدف” يرفع سقف الدعم للمستفيدات من برنامج دعم النقل “وصول” إلى 1100 ريال شهريا
أبرز المواد
 السديس يبحث مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين تطبيق التدابير الوقائية
منطقة مكة المكرمة
 الكهموس يشكر الدول الأعضاء في مجلس التعاون على تبنيها البيان الوزاري للاجتماع الأول لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين كوثيقة رسمية استرشادية
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7,998.59 نقطة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
أبرز المواد
 إطلاق خدمة تتبُّع وقياس درجات الحرارة والرطوبة لمركبات ومستودعات الغذاء والدواء عبر منصة “وصل”
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة اليد يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لقرعة كأس الأمير سلطان بن فهد
أبرز المواد
 تعليم البكيرية يدعو للمشاركة في مسابقة “مدرستي”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية برئاسة الحرمين الشريفين
منطقة القصيم
بر العارضة تصرف اكثر من 338 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر صفر

بر العارضة تصرف اكثر من 338 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر صفر

منطقة جازان
النيابة العامة توقع اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي لنشر الثقافة الحقوقية

النيابة العامة توقع اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي لنشر الثقافة الحقوقية

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على استعدادات رالي حائل الدولي

الأمير عبدالعزيز بن سعد يطلع على استعدادات رالي حائل الدولي

منطقة حائل
“هدف” يرفع سقف الدعم للمستفيدات من برنامج دعم النقل “وصول” إلى 1100 ريال شهريا

“هدف” يرفع سقف الدعم للمستفيدات من برنامج دعم النقل “وصول” إلى 1100 ريال شهريا

أبرز المواد

بر العارضة تصرف اكثر من 338 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر صفر

بر العارضة تصرف اكثر من 338 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر صفر
http://almnatiq.net/?p=918421
جازان - فضة عطيف

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ وقده(338.330) الف ريال لعدد (738) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية لشهر صفر 1442هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وإذ تشكر الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

روابط ذات صلة

محافظ العيدابي يرعى ورشة العمل والتدريب الخاصة بزراعة البن بجبال بلغازي

محافظ العيدابي يرعى ورشة العمل والتدريب الخاصة بزراعة البن بجبال بلغازي
استكمال أعمال الصيانة والتجديد لكورنيش الشقيق

استكمال أعمال الصيانة والتجديد لكورنيش الشقيق
إسكان جازان ينظم ورشة تعريفية لخدمات الوسطاء العقاريين بمنصة سكني بغرفة جازان

إسكان جازان ينظم ورشة تعريفية لخدمات الوسطاء العقاريين بمنصة سكني بغرفة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*