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رجل البذل والعطاء والوفاء ..

البكيرية تودّع ابنها الشيخ ناصر بن حمود أبا الخيل

البكيرية تودّع ابنها الشيخ ناصر بن حمود أبا الخيل
http://almnatiq.net/?p=918424
البكيرية - محمد المسلم

ودعت البكيرية أبنها البار الشيخ ناصر بن حمود أبا الخيل الذي وافاه الأجل بعد سنوات من البذل والجود والعطاء، قدمها لمحافظته البكيرية، وصُلي عليه -رحمه الله تعالى- اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض ودُفن في مقبرة النسيم.
الفقيد ناصر بن حمود أبا الخيل من أبناء البكيرية الأوفياء وله إسهامات عدة في العمل الخيري والاجتماعي في منطقة القصيم ومحافظة البكيرية، كما أنه عضو فاعل في عدة جهات أهلية وخيرية.
و«صحيفة البكيرية» التي آلمها الخبر وتتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لزوجته ولأبنائه وبناته ولإخوة الفقيد وأسرة أبا الخيل كافة.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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