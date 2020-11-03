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أمين الشرقية يوجه بالبدء بفتح الحراج بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام في الرابعة فجرا اعتبارا من غدٍ الأربعاء

أمين الشرقية يوجه بالبدء بفتح الحراج بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام في الرابعة فجرا اعتبارا من غدٍ الأربعاء

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أمين الشرقية يوجه بالبدء بفتح الحراج بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام في الرابعة فجرا اعتبارا من غدٍ الأربعاء

أمين الشرقية يوجه بالبدء بفتح الحراج بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام في الرابعة فجرا اعتبارا من غدٍ الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=918432
المناطق - الدمام

وجّه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالموافقة على البدء بفتح الحراج لسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام في تمام الساعة الرابعة فجرا وأن يستمر التحريج حتى الساعة التاسعة صباحا، شريطة أن يلتزم الدلالين والتجار والمستوردين بالإجراءات والأنظمة المنصوص عليها في عقود المباسط والتزامهم بممارسة الأنشطة المخصصة لهم.

وجاء توجيه معالي الأمين بعد الاجتماع الذي عقده مع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل لمناقشة الطلبات الواردة من قبل بعض تجار السوق والدلالين والمزارعين والأهالي والأسباب التي أدت الى قيام الأمانة بتعديل الأوقات للحراج البلدي في الوضع الراهن، وذلك بسبب جائحة كورونا والبروتوكولات الصحية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، .

وأكد معاليه على أهمية الالتزام بالنشاط المخصص للمظلة (حراج بلدي) فقط للمزايدة ومنع بيع التجزئة لوجود مظلات مخصصة لذلك، والالتزام بحدود المبسط لتسهيل حركة المتسوقين والعربات المخصصة للتحميل، كما نوّه على ضرورة التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بالزي الموحد للعاملين وبطاقات التعريف مع ضرورة وجود شهادات صحية لكل من يعمل في المبسط.

وشدد على عدم التحريج على البضائع من داخل السيارات، ومغادرة السيارات بعد انتهاء أوقات الحراج من المواقف، والالتزام بمستوى النظافة وعدم الفرز ورمي المخلفات داخل المبسط، والتقيد بالأوقات المحددة للحراج، وذلك لتسهيل أداء المختصين ودخول فرق النظافة لأداء مهامهم، وعدم التحريج على المنتجات المستوردة والبصل والبطاطس عدا المنتجات المستثناة، كما شدد على منع الشاحنات والبرادات من استخدام مواقف المتسوقين للتنزيل والتحميل.

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