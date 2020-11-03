إصابة مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا بكورونا

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في كارثة مدوية للنصر، تأكد بشكل رسمي، إصابة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بفيروس “كورونا” المستجد.

وقد أعلن في وقت سابق، إصابة 7 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس “كورونا” المستجد، في مقدمتهم، المهاجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله.

وسيتولى مساعد فيتوريا، قيادة الفريق الأول لكرة القدم، حتى شفاء المدرب البرتغالي رسميًا.

ويستعد النصر، لمواجهة القادسية، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.