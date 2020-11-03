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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=918457
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة .
وناقش الاجتماع وثيقة التوطين الجديدة والدليل الإجرائي لبرنامج التوطين بالمناطق ، ومؤشرات التوطين ومعدلات البطالة في المنطقة, إلى جانب استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في الأنشطة التي تم توطينها وأبرز العوائق التي تواجه أعضاء اللجنة الميدانية.
وبحث الاجتماع آليات عمل برنامج التوطين في المنطقة، وإعادة تشكيل اللجان لبرنامج التوطين ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
وعدّ سمو أمير الحدود الشمالية برنامج التوطين , ضمن الإستراتيجيات والأولويات الوطنية التي أكدتها القيادة الحكيمة -أيدها الله – , لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل, مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.
وتطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى بذل جهود استثنائية من الجهات المعنية بتطبيق البرنامج لتنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، وكذلك تحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لاستشراف مستقبل أسواق العمل.

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