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الانتخابات الأمريكية.. 4 ولايات تتجاوز فيها نسبة المشاركة مثيلتها في ال2016

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الانتخابات الأمريكية.. 4 ولايات تتجاوز فيها نسبة المشاركة مثيلتها في ال2016

الانتخابات الأمريكية.. 4 ولايات تتجاوز فيها نسبة المشاركة مثيلتها في ال2016
http://almnatiq.net/?p=918473
المناطق_وكالات

تجاوزت أربع ولايات على الأقل، بما في ذلك ولاية تكساس، إجمالي إقبال المصوتين في الانتخابات العامة لعام 2016 قبل يوم الانتخابات، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية

وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 9.7 مليون بطاقة اقتراع في الانتخابات العامة لعام 2020 في ولاية تكساس، التي تعد ساحة معركة رئيسية هذا العام، بزيادة 8.3 في المائة عن العام 2016. وفي الوقت نفسه، صوت أكثر من 3.5 مليون شخص في ولاية واشنطن، بزيادة 5.4 في المائة

وفي هاواي تم الإدلاء بحوالي 484000 بطاقة اقتراع، ما يمثل زيادة بنسبة 10.6 في المائة من الأصوات المدلى بها في انتخابات عام 2016. وتم الإدلاء بـ 529 ألف بطاقة اقتراع في ولاية مونتانا، بزيادة 2.4 في المائة عن إجمالي إقبال الناخبين قبل أربع سنوات

وفي الوقت نفسه، تجاوزت ثماني ولايات أخرى هي أوريغون ونيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو وكولورادو وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولينا، 90 بالمائة من إجمالي نسبة المشاركة في الانتخابات العامة لعام 2016، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية

وقد صوت أكثر من 99.6 مليون شخص بالفعل في الانتخابات، وهو ما يمثل أكثر من 72.3 في المائة من جميع الأصوات المدلى بها في عام 2016. ومن المرجح أن تتجاوز الولايات المتحدة 100 مليون بطاقة اقتراع مع دفعة من التصويت الشخصي يوم الثلاثاء.

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