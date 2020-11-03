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463 مُهراً في مزاد نادي سباقات الخيل بالجنادرية

463 مُهراً في مزاد نادي سباقات الخيل بالجنادرية

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463 مُهراً في مزاد نادي سباقات الخيل بالجنادرية

463 مُهراً في مزاد نادي سباقات الخيل بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=918491
المناطق_واس

انطلق أمس الأول مزاد نادي سباقات الخيل في الجنادرية بالرياض بتنظيم من النادي على مدار سبعة أيام، وخُصص لخيل السباق من أعمار السنة وتحديداً لمواليد 2019 من الأمهار .
وحدَّد النادي الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول من نوعه بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ليضم في مجمله 463 مهراً بمعدل 66 مهراً يقام عليها المزاد يومياً, وسط تطبيق مشدد للإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.
وأعلنت إدارة نادي سباقات الخيل عن تخصيص جائزة مقدارها مليونا ريال سعودي للخيل المباعة في مزاد هذا العام 2020، للموسم القادم 2021 بحيث تقسم الجائزة على أربعة أشواط (حصن وأفراس) لموسم سباقات الطائف والرياض بواقع 500 ألف ريال سعودي لكل شوط.
ويُعد المزاد أحد الروافد المهمة المنتظرة لمحبي هذه الرياضة العريقة؛ وذلك لحرص مربي ومُنتجي الخيل على اقتناء أفخر السلالات النادرة والمميزة في عالم السباقات؛ حيث يُعتد بمزادات النادي كقاعدة ركيزة يبنى عليها قوة سباقات السرعة في المواسم القادمة.

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