السوبر الإسباني في السعودية وبحضور الجماهير

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حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم برنامج بطولة كأس السوبر المحلية المقبلة، بين 13 و 16 يناير المقبل، والتي ستقام للمرة الثانية على التوالي في المملكة العربية السعودية، وبحضور الجماهير رغم أزمة فايروس كورونا المستجد، إذ ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن مباريات البطولة ستجري في السعودية على أن تقام أولى المباريات قبل النهائي يوم الأربعاء الموافق 13، والمباراة الثانية من المربع الذهبي يوم الخميس 14، ونهائي البطولة يوم السبت 16 من الشهر نفسه.

وسيشارك في النسخة المقبلة ريال مدريد وبرشلونة، كبطل ووصيف الدوري على التوالي، وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد المتأهلان لنهائي مسابقة كأس الملك التي لم تكتمل بسبب فايروس كورونا.

يذكر أن الاتحاد الإسباني وقع مع نظيرة السعودي عقدا لاستضافة البطولة لمدة ثلاث سنوات، مقابل 120 مليون يورو، توزع نصفها على الأندية المشاركة.