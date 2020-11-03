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جامعة تبوك توقِّع مذكرة تفاهم مع مديرية السجون بمنطقة تبوك

جامعة تبوك توقِّع مذكرة تفاهم مع مديرية السجون بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=918506
المناطق- تبوك
وقعت جامعة تبوك اليوم مذكرة تفاهم مع مديرية السجون بالمنطقة بغرض تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقام بتوقيع المذكرة بمقر الجامعة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ومدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي.
وتتضمن المذكرة جملة من البنود المهمة منها تطوير التعاون في مجالات التدريب والمشاركة في المناشط العلمية التي ينظمها كل من الطرفين وتبادل الإصدارات والدوريات العلمية وتبادل الخبرات والاستشارات العلمية.
وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من المديرية العامة للسجون على استفادة النزلاء من جميع البرامج والمبادرات لتحقيق الأهداف المنشودة في عملية إصلاح وتوعية وتعليم وتدريب النزيل وتطوير قدرات العاملين.

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