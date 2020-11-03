السباق الرئاسي.. فارق ضئيل بين ترمب وبايدن

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http://almnatiq.net/?p=918513
المناطق_وكالات

كشف آخر الاستطلاعات في الولايات التي ستحسم سباق البيت الأبيض، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهوري دونالد ترمب.

وفي ولاية أوهايو تمتلك في المجمع الانتخابي 18 صوتاً، سبق أن هزم ترمب هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، والتي شكلت مقصدا لزيارات المرشحين خلال الحملات الانتخابية.

ويتساوى بايدن مع ترمب في هذه الولاية، عند 46% لكل المرشحين الجمهوري والديمقراطي.

أما في جورجيا التي لم يفز فيها أي ديمقراطي منذ عام 1992 حين فاز بيل كلينتون، الآن أصبحت تميل للديمقراطيين وفيها بالمجمع الانتخابي 16 صوتاً. ويتقدم بايدن بأقل من نقطة مئوية في الولاية وبواقع 48% مقابل 47.2% لترمب.

وفي آخر الولايات الحاسمة في السباق أيوا، حقق ترمب فوزا سهلا في الولاية قبل أربع سنوات، وهزم كلينتون بقرابة 10 نقاط، لكن النتائج تبدو متقاربة هذه المرة في الولاية الزراعية الواقعة بوسط الغرب، وفيها 6 أصوات في المجمع الانتخابي.

وبدأ التصويت في كل من ألاباما وكنساس ومينسوتا وميسيسبي وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما وداكوتا الجنوبية وتكساس وويسكانسن. وتجاوزت نسب التصويت في 4 ولايات منها تكساس مثيلاتها في 2016.

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