السباق الرئاسي.. فارق ضئيل بين ترمب وبايدن

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كشف آخر الاستطلاعات في الولايات التي ستحسم سباق البيت الأبيض، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يتقدم بفارق ضئيل عند 47% مقابل 46% لخصمه الجمهوري دونالد ترمب.

وفي ولاية أوهايو تمتلك في المجمع الانتخابي 18 صوتاً، سبق أن هزم ترمب هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، والتي شكلت مقصدا لزيارات المرشحين خلال الحملات الانتخابية.