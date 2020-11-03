بيئة طريف تزرع 1100 شتلة بمتنزه كتيفة وسد طريف ضمن حملة فلنجعلها خضراء

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أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف اليوم، حملة التشجير فلنجعلها خضراء، بحضور محافظ طريف بدر بن نجر الصقر وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

وأوضح مدير المكتب المهندس نور النور أن الحملة تستهدف زراعة 1100 شتلة منها 1000 في متنزه كتيفة وزراعة 100شتلة في سد طريف، في إطار الجهود الوطنية لزيادة المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي المجتمعي.

وبين أن المكتب في إطار نشاطه مع الجهات المشاركة قام بزراعة 13100 شتلة منها 10000 كمصدات للرياح ، 2000 شتلة بساحات الكلية التقنية بالمحافظة ، منذ بداية الحملة قبل أسبوعين، وسنقوم المراحل القادمة بإذن الله بزراعة 10000شتلة في متنزه كتيفة 25000 شتلة في أنحاء المحافظة ، بهدف زيادة الغطاء النباتي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة ،فضلاً عن تشجيع المشاركات المجتمعية