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إيقاف مهرجان الإبل بـ«ضرية» لمخالفته احترازات «كورونا»

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إيقاف مهرجان الإبل بـ«ضرية» لمخالفته احترازات «كورونا»

إيقاف مهرجان الإبل بـ«ضرية» لمخالفته احترازات «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=918517
المناطق_بريدة

وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضرية بمنطقة القصيم، لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فايروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم إمارة المنطقة أحمد بن عبدالله الحصين أنه نظراً لما لوحظ من عدم الالتزام بما وجه به أمير منطقة القصيم، بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجهت بها القيادة في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصاً منه على سلامة المواطنين والمقيمين، أصدر أمير منطقة القصيم توجيهه بإيقاف المهرجان فوراً.

وتداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعا مرئيا يظهر وجود الجهات الأمنية ومطالبة المشاركين بالمغادرة لإلغاء المهرجان.

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