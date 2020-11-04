كورونا يجبر تركيا على الإغلاق الجزئي للأنشطة التجارية

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المناطق - الرياض

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على المطاعم ودور السينما وأنشطة تجارية أخرى أن تغلق أبوابها الساعة العاشرة مساء في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوع على تخطي تركيا عتبة 10 آلاف وفاة بالفيروس، ومع تزايد حالات الإصابات الجديدة في الشهر المنصرم.

وقال أردوغان في أنقرة بعد اجتماع حكومي “يتعين على المقاهي والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات والحلاقين وقاعات الأفراح وأحواض السباحة … والمسارح ودور السينما وأماكن مشابهة أن تغلق أبوابها عند الساعة العاشرة مساء”، من دون تحديد موعد دخول التدابير حيز التنفيذ.

وسيتم التشجيع على “المرونة في العمل” في كل من القطاعين الخاص والعام، حسبما قال مؤكدا تعزيز المراقبة الرسمية للأسواق والبازارات.

لكن أردوغان أكد أن تركيا لم تفقد السيطرة على الأزمة الصحية، مشددا على أن البنية التحتية الصحية للبلاد لا تزال قوية.

وشككت مؤسسات طبية تركية في الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالفيروس ملمحة إلى أن العدد الحقيقي للإصابات اليومية أعلى من المعلن.

ودأبت وزارة الصحة منذ يوليو، على الإعلان عن أرقام “مرضى” كوفيد-19 وليس عدد الإصابات بالفيروس.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في سبتمبر إن العدد يشمل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراضا.

وأعلنت تركيا الثلاثاء عن 79 وفاة مرتبطة بالفيروس و2343 “مريضا” إضافيا. وقال قوجة إن عدد المرضى في حالة خطيرة يرتفع أيضا وبلغ 2386 الثلاثاء.

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