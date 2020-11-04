ليفربول يسحق أتالانتا في موقعة بطلها النجم الجديد

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http://almnatiq.net/?p=918542
المناطق - الرياض

سحق ليفربول الإنجليزي نادي أتلانتا الإيطالي في عقر داره، بخماسية نظيفة، ليتزعم مجموعته الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول انتصارا عريضا بنتيجة 5-0 على أتالانتا، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تألق فيها لاعب ليفربول الجديد، البرتغالي ديوغو جوتا.

وسجل جوتا “هاتريك” في الدقائق 16 و33 و55، بينما سجل المصري محمد صلاح هدفا في الدقيقة 47، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 49.

ولفت هدف صلاح أنظار المتابعين بعد انطلاقته من منطقة جزاء “الريدز” حتى منطقة الفريق الخصم، قبل أن يودعها ببراعة في أعلى المرمى.

وتصدر ليفربول بانتصاره الثالث على التوالي مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة، بفارق 5 نقاط عن أياكس أمستردام الهولندي وأتالانتا الإيطالي، الذي يبدو أنهما سيتنازعان على مركز الوصيف.

ومن ناحية أخرى، حقق أياكس انتصارا صعبا على مضيفه ميتديلاند الدنماركي، بنتيجة 2-1.

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