سفارة المملكة في النمسا: لم تُسجل أي إصابة لسعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي

المناطق - الرياض

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية النمسا اليوم أنه لم تُسجل أي إصابة لمواطنين سعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الليلة الماضية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأهابت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في العاصمة النمساوية بتوخي الحذر والبقاء في مساكنهم، وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، بالإضافة إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

كما دعت السفارة التواصل معها عند الضرورة على مدار الساعة على الرقم التالي: 00436765029292