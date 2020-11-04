احدث الأخبار

بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا
أبرز المواد
 محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا.. وصورة توثق الحدث
أبرز المواد
 ليفربول يسحق أتالانتا في موقعة بطلها النجم الجديد
أبرز المواد
 لأول مرة منذ قرن.. مجلة “تايم” الأمريكية تستبدل شعارها الشهير
أبرز المواد
 سفارة المملكة في النمسا: لم تُسجل أي إصابة لسعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي
أبرز المواد
 مقاطعة أمريكية تصوت دائما للفائز.. من تؤيد بين ترامب وبايدن؟
أبرز المواد
 كورونا يجبر تركيا على الإغلاق الجزئي للأنشطة التجارية
أبرز المواد
 ريال مدريد يفلت من المأزق بفوز مثير على إنتر ميلانو
أبرز المواد
 رئيس أيسلندا يدخل العزل الذاتي بعد ثبوت إصابة موظف بمكتبه بكورونا
أبرز المواد
 ساعة الحسم.. متى سيعرف العالم نتائج الانتخابات الأميركية؟
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: بناء السلام والمحافظة عليه يتطلبان إصلاح التفاوتات الهيكلية ونهجاً أممياً شاملاً
أبرز المواد
بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا

بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا

أبرز المواد
محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا.. وصورة توثق الحدث

محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا.. وصورة توثق الحدث

أبرز المواد
ليفربول يسحق أتالانتا في موقعة بطلها النجم الجديد

ليفربول يسحق أتالانتا في موقعة بطلها النجم الجديد

أبرز المواد
لأول مرة منذ قرن.. مجلة “تايم” الأمريكية تستبدل شعارها الشهير

لأول مرة منذ قرن.. مجلة “تايم” الأمريكية تستبدل شعارها الشهير

أبرز المواد

لأول مرة منذ قرن.. مجلة “تايم” الأمريكية تستبدل شعارها الشهير

لأول مرة منذ قرن.. مجلة “تايم” الأمريكية تستبدل شعارها الشهير
http://almnatiq.net/?p=918547
المناطق - الرياض

لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لمئة عام، قررت مجلة “تايم” الشهيرة استبدال شعارها واسمها الشهير، بمناسبة الانتخابات الأميركية.

وبطريقة مفاجئة، قررت المجلة الأميركية إصدار العدد الجديد من المجلة، بعنوان “صوّت”، مكان كلمة “تايم” الشهيرة.

وقال المدير التنفيذي للمجلة، إيدوارد فالسينتال: “أحداث قليلة حول العالم، تستطيع أن توازي أهمية الانتخابات الأميركية، في تغيير شكل العالم”.

وللمرة الأولى منذ 100 عام، قررت مجلة “تايم” استبدال شعارها الشهير بكلمة “صوّت”، في عددها الجديد الصادر يوم 2 نوفمبر، بينما وضعت على غلافه رسمة لفتاة شابة مرتدية كمامة طويلة.

وتهدف المجلة لحث القراء على التصويت في الانتخابات الأميركية، التي تجري يومي الثلاثاء والأربعاء.

 

روابط ذات صلة

بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا

بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا
محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا.. وصورة توثق الحدث

محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا.. وصورة توثق الحدث
ليفربول يسحق أتالانتا في موقعة بطلها النجم الجديد

ليفربول يسحق أتالانتا في موقعة بطلها النجم الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*