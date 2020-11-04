وسائل إعلام: ترمب حصل حتى الآن على 118 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 209 لـ بايدن

المناطق_وكالات

أعلنت مراكز اقتراع في انتخابات الرئاسية الأميركية إغلاق أبوابها، فجر الأربعاء، تحديداً في فيرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولينا، ومناطق من ولايتي نيوهامبشير وفلوريدا، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاز بولايات إنديانا بـ11 من أصوات المجمع الانتخابي، وكنتاكي بـ 8 أصوات، وفيرجينيا الغربية بـ 5، وأوكلاهوما بـ 7، وتينيسي بـ 11، وألاباما بـ9، وأركانساس بـ 6، وميسيسبي بـ 6 أيضاً، وايومينغ بـ 3، وساوث داكوتا بـ 3، ونورث داكوتا كذلك بـ 3، و نبراسكا بـ5، ولويزيانا بـ 8، وكارولينا الجنوبية بـ9 أصوات، وكنساس بـ5 وميزوري بـ 10 أصوات ويوتا بـ6 أصوات وآيداهو.

وأفادت معلومات غير رسمية بتحقيق ترمب تقدم طفيف في ولايات بنسلفانيا وأوهايو وويسكونسن. وأشارت المعلومات إلى تقدم ملحوظ لترمب في ولاية أوهايو المتأرجحة بعد فرز 81% من الأصوات.

إلى ذلك أعلنت فوكس نيوز عن فوز ترمب بولاية فلوريدا بـ29 صوتاً.

وقلّص ترمب الفارق مع بايدن في ولاية تكساس معقل الجمهوريين.

فيما أشارت المعلومات إلى أن جو بايدن قد فاز بولايات فرجينيا بـ 13 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، وكولورادو بـ9 أصوات، وماستشيوسس بـ 11 صوتاً، وديلاوير بـ3، وميريلاند بـ 10، ونيوجيرسي بـ 14، والعاصمة واشنطن بـ 3، وكونيتيكت بـ 7، وإيلينوي بـ 20، ورود أيلاند بـ 4، ونيويورك بـ 29، ونيو مكسيكو بـ 5، ونيو هامبشر بـ4 أصوات، وفيرمونت بـ3 أصوات.

ووفق وسائل إعلام أميركية، فاز بايدن بولاية أوريغون بـ7 أصوات في المجمع الانتخابي، وولاية واشنطن بـ12 صوتاً ووولاية كاليفورنيا بـ55 صوتاً.

وبهذا يكون بايدن قد حصل حتى الساعة على 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 118 للرئيس ترمب.

مع العلم أن أي مرشح رئاسي يحتاج إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من الهيئة الانتخابية للفوز بالرئاسة.

بدوره، أعلن ترمب عبر منبره المفضل تويتر، أن وضع حملته جيد على مستوى الولايات، شاكراً مناصريه.

100 مليون شخص

وبدأت عمليات التصويت المباشر، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.