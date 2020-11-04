كارثة كورونا في إيران: عدد الضحايا في 462 مدينة يقترب من 142 ألفاً

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 462 مدينة في إيران تجاوز 141 ألفا و 700 شخص.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 34351، وفي خراسان رضوي 10712، وفي خوزستان 8353، وفي أصفهان 7959.

وفي مازندران 6167، وفي لرستان 6058، وفي كيلان 5236، وفي أذربيجان الشرقية 4942، وفي أذربيجان الغربية 4177.

وفي ألبرز 3940، وفي همدان 3770، وفي فارس 3733، وفي يزد 2301، وفي كرمان 2252، وفي مركزي 2182، وفي بوشهر 1632، وفي أردبيل 1563، وفي قزوين 1437، وفي جهارمحال وبختياري 1120 شخصًا.

في الوقت الذي تنتشر فيه كارثة كورونا كل يوم وتؤثر على حياة المزيد من الناس، لم يشر خامنئي بكامل اللامبالاة إلى كورونا في خطابه الذي استمر 45 دقيقة اليوم ولم يعرب حتى عن تعاطفه اللفظي مع الضحايا.

وفي طهران، قال زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا: حاليا، يرقد 6337 مريضا مصابين بكورونا في المستشفيات في الأجنحة العادية والخاصة في 108 مستشفيات في محافظة طهران، وهو رقم قياسي غير مسبوق في عدد مرضى كورونا الذين تم إدخالهم في الأشهر التسعة الماضية و 1702 منهم في العناية المركزة.

نظرا لارتفاع الإحصاءات وتدهور حالة المرضى الذين تم إدخالهم إلى أجنحة العناية المركزة، فمن المتوقع أن تستمر حصيلة الوفيات في الارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفي أفضل الظروف لن يتجلى انخفاض الوفيات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران: نشهد عاصفة انتشار فيروس كورونا، يوصى بإغلاق طهران بشكل كامل، في الواقع يجب إغلاق طهران وغيرها من المدن الكبرى لمدة أسبوعين، وإلا لن نستطيع عبور الموجة الثالثة من كورونا.