احدث الأخبار

كارثة كورونا في إيران: عدد الضحايا في 462 مدينة يقترب من 142 ألفاً
أبرز المواد
 الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي
أبرز المواد
 وسائل إعلام: ترمب حصل حتى الآن على 118 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 209 لـ بايدن
أبرز المواد
 بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا
أبرز المواد
 محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا.. وصورة توثق الحدث
أبرز المواد
 ليفربول يسحق أتالانتا في موقعة بطلها النجم الجديد
أبرز المواد
 لأول مرة منذ قرن.. مجلة “تايم” الأمريكية تستبدل شعارها الشهير
أبرز المواد
 سفارة المملكة في النمسا: لم تُسجل أي إصابة لسعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي
أبرز المواد
 مقاطعة أمريكية تصوت دائما للفائز.. من تؤيد بين ترامب وبايدن؟
أبرز المواد
 كورونا يجبر تركيا على الإغلاق الجزئي للأنشطة التجارية
أبرز المواد
 ريال مدريد يفلت من المأزق بفوز مثير على إنتر ميلانو
أبرز المواد
 رئيس أيسلندا يدخل العزل الذاتي بعد ثبوت إصابة موظف بمكتبه بكورونا
أبرز المواد
كارثة كورونا في إيران: عدد الضحايا في 462 مدينة يقترب من 142 ألفاً

كارثة كورونا في إيران: عدد الضحايا في 462 مدينة يقترب من 142 ألفاً

أبرز المواد
الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي

أبرز المواد
وسائل إعلام: ترمب حصل حتى الآن على 118 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 209 لـ بايدن

وسائل إعلام: ترمب حصل حتى الآن على 118 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 209 لـ بايدن

أبرز المواد
بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا

بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا

أبرز المواد

كارثة كورونا في إيران: عدد الضحايا في 462 مدينة يقترب من 142 ألفاً

كارثة كورونا في إيران: عدد الضحايا في 462 مدينة يقترب من 142 ألفاً
http://almnatiq.net/?p=918561
المناطق_وكالات

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 462 مدينة في إيران تجاوز 141 ألفا و 700 شخص.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 34351، وفي خراسان رضوي 10712، وفي خوزستان 8353، وفي أصفهان 7959.

وفي مازندران 6167، وفي لرستان 6058، وفي كيلان 5236، وفي أذربيجان الشرقية 4942، وفي أذربيجان الغربية 4177.

وفي ألبرز 3940، وفي همدان 3770، وفي فارس 3733، وفي يزد 2301، وفي كرمان 2252، وفي مركزي 2182، وفي بوشهر 1632، وفي أردبيل 1563، وفي قزوين 1437، وفي جهارمحال وبختياري 1120 شخصًا.

في الوقت الذي تنتشر فيه كارثة كورونا كل يوم وتؤثر على حياة المزيد من الناس، لم يشر خامنئي بكامل اللامبالاة إلى كورونا في خطابه الذي استمر 45 دقيقة اليوم ولم يعرب حتى عن تعاطفه اللفظي مع الضحايا.

وفي طهران، قال زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا: حاليا، يرقد 6337 مريضا مصابين بكورونا في المستشفيات في الأجنحة العادية والخاصة في 108 مستشفيات في محافظة طهران، وهو رقم قياسي غير مسبوق في عدد مرضى كورونا الذين تم إدخالهم في الأشهر التسعة الماضية و 1702 منهم في العناية المركزة.

نظرا لارتفاع الإحصاءات وتدهور حالة المرضى الذين تم إدخالهم إلى أجنحة العناية المركزة، فمن المتوقع أن تستمر حصيلة الوفيات في الارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفي أفضل الظروف لن يتجلى انخفاض الوفيات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران: نشهد عاصفة انتشار فيروس كورونا، يوصى بإغلاق طهران بشكل كامل، في الواقع يجب إغلاق طهران وغيرها من المدن الكبرى لمدة أسبوعين، وإلا لن نستطيع عبور الموجة الثالثة من كورونا.

روابط ذات صلة

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي
وسائل إعلام: ترمب حصل حتى الآن على 118 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 209 لـ بايدن

وسائل إعلام: ترمب حصل حتى الآن على 118 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 209 لـ بايدن
بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا

بريطانيا. رفع مستوى التهديد الإرهابي لخطير بعد هجمات أوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*