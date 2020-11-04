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تويتر وفيس بوك يعلقان حسابات بسبب الانتخابات الأمريكية

تويتر وفيس بوك يعلقان حسابات بسبب الانتخابات الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=918563
المناطق_متابعات

علق موقعا تويتر وفيسبوك، عدداً من الحسابات الإخبارية اليمينية التي أنشئت في الآونة الأخيرة لنشر معلومات عن التصويت في الانتخابات الأمريكية، وذلك لمخالفتها سياستهما العامة.

وأعلن تويتر “تعليق الحسابات لانتهاكها سياسته التي تعارض “التنسيق” أو نشر محتوى متطابق في حين تبدي استقلالية أو تنخرط في سلوك آلي خفي آخر.

ومن الحسابات التي عُلقت “SVNewsAlerts” الذي كان يتابعه أكثر من 78 ألف متابع على تويتر، وذلك بعد إضافة ما يزيد عن 10 آلاف في الأسبوع الأخير.

وحذر الحساب مراراً من اضطرابات بسبب الانتخابات وسلط الضوء على مشاكل تتعلق بسلامة ومصداقية التصويت.

وأشار إلى مزاعم تزوير من الديمقراطيين، ولفت الانتباه إلى تجمعات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الانتخابية وخطاباته.

وذكرت صفحة على فيس بوك نفس الحساب أيضاً وتعليقه عصر امس الثلاثاء.وامتنعت فيس بوك عن التعليق.

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