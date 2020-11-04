وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:
مهندس اول هيكلية شبكات – البنية التحتية.
مهندس اول هيكلية اتصالات – البنية التحتية.
مستشار – المكتب التنفيذي.
مدير مشروع أول – البنية التحتية.
مدير إدارة المنظمات الدولية.
مدير إدارة التعاون العربي والخليجي.
أمين سر.
أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني.
التخصصات المطلوبة: علوم حاسب-هندسة حاسب-إدارة أعمال-قانون-تعاون دولي شؤون دولية.
ومن اضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمؤهل حسب شرط الوظيفة مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :
https://jobs.customs.gov.sa/careersection/sc_external_cs_ar/joblist.ftl?lang=en
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