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وظائف شاغرة في الجمارك السعودية

وظائف شاغرة في الجمارك السعودية
http://almnatiq.net/?p=918564
المناطق_الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

مهندس اول هيكلية شبكات – البنية التحتية.

مهندس اول هيكلية اتصالات – البنية التحتية.

مستشار – المكتب التنفيذي.

مدير مشروع أول – البنية التحتية.

مدير إدارة المنظمات الدولية.

مدير إدارة التعاون العربي والخليجي.

أمين سر.

أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني.

التخصصات المطلوبة: علوم حاسب-هندسة حاسب-إدارة أعمال-قانون-تعاون دولي شؤون دولية.

ومن اضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمؤهل حسب شرط الوظيفة مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :
https://jobs.customs.gov.sa/careersection/sc_external_cs_ar/joblist.ftl?lang=en

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