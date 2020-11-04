أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقوداً استثمارية لانشاء مركزين لخدمات الوقود

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وقع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، اليوم، عقودا استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود ، على كل من طريق الهجرة باتجاه القصيم، وطريق حائل السريع بعوائد مالية تتجاوز 50 مليون ريال على مدى 25 عاما ، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال ببيع الوقود بالتجزئة.

وتشمل العقود الاستثمارية ، تقديم خدمات متكاملة للمسافرين والزوار في المشروعين تشمل الأولى الواقعة على طريق المدينة المنورة القصيم السريع بمساحة بلغت 100.000 متر مربع، لإنشاء محطة وقود للسيارات ، بالإضافة إلى مركز للتموينات وموقع مطعمين تشغل من قبل شركات متخصصة في تقديم خدمات الأغذية ، وتهيئة 10 منافذ بيع مختلفة لبيع المنتجات والخدمات وأخرى لتقديم الوجبات الوجبات السريعة، إلى جانب 5 أكشاك لتقديم المشروبات الساخنة.

كما تضم المحطة خدمات الصرافة الآلية وورش صيانة السيارات ومسجد بكامل ملحقاته ومنطقة مخصصة لسكن العمال يتوفر بها كافة الخدمات التي تراعي المتطلبات التشغيلية.

فيما يضم المشروع الأخر والمزمع تنفيذه على طريق المدينة المنورة حائل السريع على مساحة إجمالية تصل إلى 97.000 متر مربع، ليضم جميع الخدمات المتخصصة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة.

وتهدف أمانة المدينة المنورة من خلال العقود الجديدة إلى رفع مستوى خدمات بيع الوقود بالتجزئة على الطرق السريعة التي تربط المدينة المنورة مع المدن الأخرى وتوفير خيارات متعددة للمسافرين وتحقيق الأثر الإيجابي في توفير فرص العمل الجديدة وتهيئة الفرص الاستثمارية لتشغيل المتاجر الصغيرة داخل تلك المحطات ومراكز الخدمة وجذب الشركات الوطنية الرائدة والاستفادة من خبراتهم في تقديم خدمات بيع الوقود بالتجزئة وعقد الشراكات مع العلامات التجارية المميزة.