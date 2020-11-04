احدث الأخبار

آن الأوان لتشريع دولي يجرم الإساءة للأديان
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقوداً استثمارية لانشاء مركزين لخدمات الوقود
أبرز المواد
 115 قتيلاً في زلزال تركيا
أبرز المواد
 ترامب يستبق نتائج الانتخابات بتصريح مثير: سأدلي ببيان الليلة… فوز كبير!
أبرز المواد
 وزارة الصحة: فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الجمارك السعودية
أبرز المواد
 تويتر وفيس بوك يعلقان حسابات بسبب الانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يرحب بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة
أبرز المواد
 المملكة تدعو لعدم استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لتقويض سيادة الدول
أبرز المواد
 كارثة كورونا في إيران: عدد الضحايا في 462 مدينة يقترب من 142 ألفاً
أبرز المواد
 الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي
أبرز المواد
 وسائل إعلام: ترمب حصل حتى الآن على 118 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 209 لـ بايدن
أبرز المواد
آن الأوان لتشريع دولي يجرم الإساءة للأديان

آن الأوان لتشريع دولي يجرم الإساءة للأديان

أبرز المواد
أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقوداً استثمارية لانشاء مركزين لخدمات الوقود

أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقوداً استثمارية لانشاء مركزين لخدمات الوقود

أبرز المواد
115 قتيلاً في زلزال تركيا

115 قتيلاً في زلزال تركيا

أبرز المواد
ترامب يستبق نتائج الانتخابات بتصريح مثير: سأدلي ببيان الليلة… فوز كبير!

ترامب يستبق نتائج الانتخابات بتصريح مثير: سأدلي ببيان الليلة… فوز كبير!

أبرز المواد

أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقوداً استثمارية لانشاء مركزين لخدمات الوقود

أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقوداً استثمارية لانشاء مركزين لخدمات الوقود
http://almnatiq.net/?p=918580
المناطق_المدينة

وقع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، اليوم، عقودا استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود ، على كل من طريق الهجرة باتجاه القصيم، وطريق حائل السريع بعوائد مالية تتجاوز 50 مليون ريال على مدى 25 عاما ، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال ببيع الوقود بالتجزئة.
وتشمل العقود الاستثمارية ، تقديم خدمات متكاملة للمسافرين والزوار في المشروعين تشمل الأولى الواقعة على طريق المدينة المنورة القصيم السريع بمساحة بلغت 100.000 متر مربع، لإنشاء محطة وقود للسيارات ، بالإضافة إلى مركز للتموينات وموقع مطعمين تشغل من قبل شركات متخصصة في تقديم خدمات الأغذية ، وتهيئة 10 منافذ بيع مختلفة لبيع المنتجات والخدمات وأخرى لتقديم الوجبات الوجبات السريعة، إلى جانب 5 أكشاك لتقديم المشروبات الساخنة.
كما تضم المحطة خدمات الصرافة الآلية وورش صيانة السيارات ومسجد بكامل ملحقاته ومنطقة مخصصة لسكن العمال يتوفر بها كافة الخدمات التي تراعي المتطلبات التشغيلية.
فيما يضم المشروع الأخر والمزمع تنفيذه على طريق المدينة المنورة حائل السريع على مساحة إجمالية تصل إلى 97.000 متر مربع، ليضم جميع الخدمات المتخصصة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة.
وتهدف أمانة المدينة المنورة من خلال العقود الجديدة إلى رفع مستوى خدمات بيع الوقود بالتجزئة على الطرق السريعة التي تربط المدينة المنورة مع المدن الأخرى وتوفير خيارات متعددة للمسافرين وتحقيق الأثر الإيجابي في توفير فرص العمل الجديدة وتهيئة الفرص الاستثمارية لتشغيل المتاجر الصغيرة داخل تلك المحطات ومراكز الخدمة وجذب الشركات الوطنية الرائدة والاستفادة من خبراتهم في تقديم خدمات بيع الوقود بالتجزئة وعقد الشراكات مع العلامات التجارية المميزة.

روابط ذات صلة

آن الأوان لتشريع دولي يجرم الإساءة للأديان

آن الأوان لتشريع دولي يجرم الإساءة للأديان
115 قتيلاً في زلزال تركيا

115 قتيلاً في زلزال تركيا
ترامب يستبق نتائج الانتخابات بتصريح مثير: سأدلي ببيان الليلة… فوز كبير!

ترامب يستبق نتائج الانتخابات بتصريح مثير: سأدلي ببيان الليلة… فوز كبير!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*