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وزارة الصحة: فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي

وزارة الصحة: فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي

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وزارة الصحة: فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي

وزارة الصحة: فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي
http://almnatiq.net/?p=918583
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/03 م وحتى يوم الأحد الموافق 2020/11/29م.

وبحسب التفاصيل فقد تم تصميم هذا البرنامج الوطني لتدريب مسؤولي الأمن الصحي لما لهم من دور مُهم في رفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية عن طريق تأهيلهم ليكونوا قادرين على ارشاد المراجعين والزوار والرد على استفساراتهم. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المهني والعلمي ليصبح مسؤول الأمن الصحي قادراً على توفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير.

ومن ضمن شروط القبول في البرنامج: أن يكون المتقدم ذكراً سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المقبولة في برنامج الأمن الصحي وهي التربية-العلوم الاجتماعية-إدارة الأعمال-الآداب-اللغات والترجمة-السياحة والآثار-علم الرياضة والنشاط البدني-إدارة الأعمال التطبيقية-الإعلام والاتصال.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) عاماً و​ألا يكون المتقدم على رأس العمل/مسجل في التأمينات الاجتماعية واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز الفحص الطبي وان لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

أما المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج فهي ارفاق شهادة البكالوريوس والمعادلة في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة وارفاق شهادة اللغة إن وجدت ويجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي: استيفاء شروط البرنامج أعلاه وإرفاق جميع المستندات المطلوبة- درجة اجتياز المقابلة الشخصية ورغبة الشخص في المنطقة التي سينعقد فيها البرنامج.

ولمزيد من التفاصيل عن البرنامج والتقديم عبر الرابط التالي:

https://ha.edu.sa/ar/health-care-security

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