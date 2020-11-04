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“الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الـ11 لمزارعي القمح المحلي
http://almnatiq.net/?p=918603
المناطق_الرياض

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأربعاء، بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم من خلال منصة “محصولي”.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 14.43 مليون ريال وذلك لعدد 47 مزارعاً.

وأضافت المؤسسة، أن إجمالي المبالغ المودعة لهذا الموسم بلغ 429.25 مليون ريال، لعدد 1525 مزارعاً، قاموا بتوريد 369.2 ألف طن.

وأوضحت المؤسسة، بأن موسم تسلم القمح المحلي لهذا العام أغلق بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ودعت المزارعين الذين لم يستكملوا إقفال حساباتهم بمنصة محصولي إلى سرعة إتمام ذلك؛ لضمان استكمال عملية الصرف وتحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية قبل نهاية العام المالي الحالي.

وبدأت المؤسسة بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 شعبان 1441هـ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 صفر 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياً.

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