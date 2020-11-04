متصدر لا تكلمني.. ترامب يفوز بأغلب الولايات الحاسمة بعد فرز جزئي للانتخابات

المناطق-يوسف المطيري

كشفت ارقام الانتخابات الأمريكية بعد اغلاق صناديق الاقتراع عن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأغلب الولايات الحاسمة وهي “بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وكارولينا وويسكونسن وأوهايو” بعد فرز جزئي للأصوات.

وتلعب تلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وفي خضم السباق الانتخابي قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأربعاء، جو بايدن، إنه في طريقه لربح الانتخابات، رغم أن المؤشرات تتحدث بضعف فرصه بعد انقلاب احتمالات المراهنة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لصالح الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب بحسب بيانات مجمعة من مصدرين.

في هذه الأثناء قال دونالد ترامب، في كلمة له بعد أن فاز في عدد من الولايات الهامة، إن حملته تحقق نتائج “أسطورية” مشيرا إلى تقدمه في ولايات يتنافس عليها مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

ورسميا، لا يعرف الفائز بنتيجة الانتخابات إلى أن تصادق كل ولاية على عدد الأصوات التي تم فرزها.

ونظرا للتأخير المتوقع في فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، فإن هذه المصادقة يمكن أن تستغرق أياما أو أكثر في بعض الأماكن.