احدث الأخبار

الهــلال السابـع عالمياً والأول آسيويـاً
أبرز المواد
 19768 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
أبرز المواد
 محافظ أملج يباشر عمله في المحافظة
منطقة تبوك
 متصدر لا تكلمني.. ترامب يفوز بأغلب الولايات الحاسمة بعد فرز جزئي للانتخابات
أبرز المواد
 تظاهرات سلمية أمام البيت الأبيض.. هتافات وألعاب نارية
أبرز المواد
 قد تكون مضللة.. تويتر تضع تحذيرًا على تغريدة لترامب حول الديمقراطيين
أبرز المواد
 “الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الـ11 لمزارعي القمح المحلي
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة: الهند تسجل 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بنحو 435 مليون دولار .. اتهام جديدة لحكومة “أردوغان” بالسطو على أرباح بنك “أتاتورك”
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 2% وخام “برنت” عند 40.63 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 مرور جدة يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر
أبرز المواد
الهــلال السابـع عالمياً والأول آسيويـاً

الهــلال السابـع عالمياً والأول آسيويـاً

أبرز المواد
19768 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

19768 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أبرز المواد
محافظ أملج يباشر عمله في المحافظة

محافظ أملج يباشر عمله في المحافظة

منطقة تبوك
متصدر لا تكلمني.. ترامب يفوز بأغلب الولايات الحاسمة بعد فرز جزئي للانتخابات

متصدر لا تكلمني.. ترامب يفوز بأغلب الولايات الحاسمة بعد فرز جزئي للانتخابات

أبرز المواد

الهــلال السابـع عالمياً والأول آسيويـاً

الهــلال السابـع عالمياً والأول آسيويـاً
http://almnatiq.net/?p=918624
المناطق_الرياض

عقد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو اجتماعا مرئيا بلاعبي الفريق الأول قبل بداية التدريبات شرح فيه التكتيك الفني الذي سيطبقه في مواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبلة، وواصل الفريق تدريباته حيث بدأ الجهاز الفني بتدريبات للاعبين بالجري حول الملعب وقسم المدير الفني رازفان لوشيسكو اللاعبين إلى مجموعتين أدت كل مجموعة تدريبات لياقية وفنية متنوعة، فيما أجرى الثنائي مدالله العليان وأمير كردي مران الجري حول الملعب بعد تأكد غيابهما عن مواجهة الاتفاق لعدم جاهزيتهما، من جانبه استدعى مدرب منتخب سورية مهاجم الهلال عمر خربين للانضمام إلى المنتخب السوري خلال أيام الفيفا والتي ستتوقف فيها المنافسات المحلية لمدة أسبوعين، ومن المنتظر انضمام البيروفي أندري كاريلو والمهاجم عمر خربين إلى منتخبات بلادهما بعد انتهاء مواجهة الاتفاق.

من جانب آخر ووفقا لموقع world club العالمي والمختص في تصنيف الأندية على مستوى العالم فقد احتل كبير آسيا المركز السابع عالميا والأول ضمن الأندية الآسيوية في التصنيف الأخير لأندية العالم برصيد 1679 نقطة، واعتلى الصدارة فريق ليفربول الإنجليزي بـ 14695 نقطة ويليه فريق فلامنغو البرازيلي بـ 13486 نقطة وفِي المركز الثالث فريق برشلونة الإسباني بـ 13105 نقاط، فيما جاء نادي النصر في المركز 11 برصيد 1546 نقطة، بينما حل نادي الأهلي في المركز 21 برصيد 1488 نقطة، وفِي المركز 42 جاء نادي الشباب برصيد 1423 نقطة.

روابط ذات صلة

19768 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

19768 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
متصدر لا تكلمني.. ترامب يفوز بأغلب الولايات الحاسمة بعد فرز جزئي للانتخابات

متصدر لا تكلمني.. ترامب يفوز بأغلب الولايات الحاسمة بعد فرز جزئي للانتخابات
تظاهرات سلمية أمام البيت الأبيض.. هتافات وألعاب نارية

تظاهرات سلمية أمام البيت الأبيض.. هتافات وألعاب نارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*