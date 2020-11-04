السباق الرئاسي الأمريكي لم يمنعه أي وباء أو حرب طوال التاريخ الأميركي

المناطق_الرياض

رغم الحديث السابق عن احتمالية تأجيل الانتخابات الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا وتشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية تزوير الانتخابات في حال تم اجراءها عبر البريد إلا أن إقامة السباق الرئاسي لم يمنعه أي وباء أو حرب طوال التاريخ الأمريكي.

والمقطع المرفق يؤكد أن الأوبئة والحروب والكوارث لا يمكنها أن تقف إجراء الانتخابات الأمريكية في وقتها