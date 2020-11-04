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السباق الرئاسي الأمريكي لم يمنعه أي وباء أو حرب طوال التاريخ الأميركي

السباق الرئاسي الأمريكي لم يمنعه أي وباء أو حرب طوال التاريخ الأميركي
http://almnatiq.net/?p=918625
المناطق_الرياض

رغم الحديث السابق عن احتمالية تأجيل الانتخابات الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا وتشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية تزوير الانتخابات في حال تم اجراءها عبر البريد إلا أن إقامة السباق الرئاسي لم يمنعه أي وباء أو حرب طوال التاريخ الأمريكي.
والمقطع المرفق يؤكد أن الأوبئة والحروب والكوارث لا يمكنها أن تقف إجراء الانتخابات الأمريكية في وقتها

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