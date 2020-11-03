مياه حائل تبدأ ضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الغزالة ‏

المناطق - حائل

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة ‏حائل تشغيل الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل بمحافظة الغزالة وفق خطط رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات في ‏المنطقة.‏ وأوضح مدير عام خدمات المياه في منطقة حائل المهندس خالد بن عيد ‏الجمعان أن مشروع ضخ المياه عبر الشبكة للأحياء الجديدة بمحافظة ‏الغزالة جنوب حائل سيخدم أكثر من 4,140 نسمة، كما يسهم في ‏الاستغناء عن 800 رحلة صهريج شهريًا ضمن خطط رفع الكفاءة ‏التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.‏ وأضاف الجمعان أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط لشبكة المياه بأطوال ‏تجاوزت 41 كيلو مترًا طوليًا، وتشييد خزان أرضي بسعة 10 آلاف متر ‏مكعب، وتنفيذ 414 توصيلة مياه للعقارات المخدومة مؤكداً أن الإدارة ‏العامة لخدمات المياه في المنطقة تعكف على تنفيذ مشروعات في مجالي ‏المياه والمعالجة البيئية، من أجل تعظيم الاستفادة من جميع المصادر ‏المتاحة وتنميتها بهدف استدامتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ‏للعملاء في المنطقة