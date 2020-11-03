بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل تشغيل الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل بمحافظة الغزالة وفق خطط رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات في المنطقة. وأوضح مدير عام خدمات المياه في منطقة حائل المهندس خالد بن عيد الجمعان أن مشروع ضخ المياه عبر الشبكة للأحياء الجديدة بمحافظة الغزالة جنوب حائل سيخدم أكثر من 4,140 نسمة، كما يسهم في الاستغناء عن 800 رحلة صهريج شهريًا ضمن خطط رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأضاف الجمعان أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط لشبكة المياه بأطوال تجاوزت 41 كيلو مترًا طوليًا، وتشييد خزان أرضي بسعة 10 آلاف متر مكعب، وتنفيذ 414 توصيلة مياه للعقارات المخدومة مؤكداً أن الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة تعكف على تنفيذ مشروعات في مجالي المياه والمعالجة البيئية، من أجل تعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة وتنميتها بهدف استدامتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في المنطقة
مياه حائل تبدأ ضخ مياه المشروع الشامل لمحافظة الغزالة
منطقة حائل
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