أول تعليق لوزير الموارد البشرية على إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

المناطق - الرياض

علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم، على إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وقال الوزير عبر تويتر: أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني؛ حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائي وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية؛ على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.