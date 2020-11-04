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الخنين تشكر القيادة بمناسبة ترقيتها للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم

الخنين تشكر القيادة بمناسبة ترقيتها للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم

محليات
نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”

نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”

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الخنين تشكر القيادة بمناسبة ترقيتها للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم

الخنين تشكر القيادة بمناسبة ترقيتها للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=918660
المناطق - واس

رفعت نهاية بنت عبد الله بن عبدالعزيز الخنين الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيتها إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
وأعربت عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة، مؤكدة أنها ستكون – بعون الله – حافزاً لها لبذل المزيد من العمل والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والعملية التعليمية.
كما عبرت عن شكرها لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته ودعمه.

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