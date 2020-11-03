احدث الأخبار

الخنين تشكر القيادة بمناسبة ترقيتها للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم
محليات
 نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”
منطقة الجوف
 جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقية لإدراج اللغة الصينية في المناهج والخطط الدراسية
منطقة مكة المكرمة
 أول تعليق لوزير الموارد البشرية على إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
أبرز المواد
 برنامج التحول الوطني يطلق خدمات جديدة في مبادرة تحسين علاقة العمل التعاقدية
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر
أبرز المواد
 ترامب يؤكد أن إدارته ستعمل جاهدةً لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية
أبرز المواد
 بائعون ومستهلكون: إضاءة (LED) أطول عمرا وأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للوافدين.. تسهيلات بالخروج والعودة ونقل الكفالة
أبرز المواد
 السباق الرئاسي الأمريكي لم يمنعه أي وباء أو حرب طوال التاريخ الأميركي
أبرز المواد
 الهــلال السابـع عالمياً والأول آسيويـاً
أبرز المواد
 19768 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
أبرز المواد
الخنين تشكر القيادة بمناسبة ترقيتها للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم

الخنين تشكر القيادة بمناسبة ترقيتها للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم

محليات
نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”

نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”

منطقة الجوف
جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقية لإدراج اللغة الصينية في المناهج والخطط الدراسية

جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقية لإدراج اللغة الصينية في المناهج والخطط الدراسية

منطقة مكة المكرمة
أول تعليق لوزير الموارد البشرية على إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أول تعليق لوزير الموارد البشرية على إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أبرز المواد

نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”

نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”
http://almnatiq.net/?p=918661
المناطق - الجوف

أعلن نادي الجوف الأدبي الثقافي عن إطلاق مبادرة “كتاب لكل بيت”، لإيصال الكتب التي أصدرها النادي إلى المنازل مجاناً.

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن النادي استشعاراً منه لأهمية تعزيز التواصل مع المجتمع من خلال إصدارات النادي، أطلق هذه المبادرة بهدف تكوين نواة لمكتبة في كل بيت.

وقال إن مستودعات النادي تضم آلاف الكتب التي أصدرها النادي، “لذلك رأينا أنه حان الأوان لأن تأخذ هذه الكتب مكانها الصحيح بين أيدي القراء، الذين قد تمنعهم الظروف للقدوم إلى مقر النادي والقراءة”.

مشيراً إلى أن النادي يعتزم بهذا الخصوص التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لتمكين طلاب وطالبات المدارس لزيارة مكتبة النادي لتمكين الطلاب والطالبات من قراءة إصدارات النادي والحصول عليها، ودعا الجميع للاستفادة من هذه المبادرة من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/ADB33

روابط ذات صلة

جامعة الجوف تطلق 27 ورشة لتأهيل 1481 متدرباً على معايير الاعتماد البرامجي الوطني

جامعة الجوف تطلق 27 ورشة لتأهيل 1481 متدرباً على معايير الاعتماد البرامجي الوطني
أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة

أمير الجوف يطلع على الخطط التوسعية لخدمات الكهرباء في المنطقة
أمير الجوف يؤسس جائزة الجوف للتميز والإبداع بـ 12 مسار

أمير الجوف يؤسس جائزة الجوف للتميز والإبداع بـ 12 مسار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*