نادي “أدبي الجوف” يطلق مبادرة “كتاب لكل بيت”

المناطق - الجوف

أعلن نادي الجوف الأدبي الثقافي عن إطلاق مبادرة “كتاب لكل بيت”، لإيصال الكتب التي أصدرها النادي إلى المنازل مجاناً.

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن النادي استشعاراً منه لأهمية تعزيز التواصل مع المجتمع من خلال إصدارات النادي، أطلق هذه المبادرة بهدف تكوين نواة لمكتبة في كل بيت.

وقال إن مستودعات النادي تضم آلاف الكتب التي أصدرها النادي، “لذلك رأينا أنه حان الأوان لأن تأخذ هذه الكتب مكانها الصحيح بين أيدي القراء، الذين قد تمنعهم الظروف للقدوم إلى مقر النادي والقراءة”.

مشيراً إلى أن النادي يعتزم بهذا الخصوص التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لتمكين طلاب وطالبات المدارس لزيارة مكتبة النادي لتمكين الطلاب والطالبات من قراءة إصدارات النادي والحصول عليها، ودعا الجميع للاستفادة من هذه المبادرة من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/ADB33