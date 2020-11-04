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تقرير صادم يعجل برحيل عمر السومة عن أهلي جدة

تقرير صادم يعجل برحيل عمر السومة عن أهلي جدة
http://almnatiq.net/?p=918673
المناطق - الرياض

رغم البداية المثالية لأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم إلا أن المهاجم السوري عمر السومة يعيش أسوأ فترة مما يجعل مسألة رحيله.

ومن المقرر أن يدخل عمر السومة فترة حرة في يناير 2021 ويحق له بعد ذلك التوقيع لأي ناد آخر سواء في السعودية أو خارجها لإعادة إكتشاف نفسه مرة آخرى.

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تقارير صحفية سعودية في السابق فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت على وجود رغبة لدى عمر السومة لوضع حد لمسيرته الإحترافية مع أهلي جدة خلال الفترة القادمة.

وتصاعدت أنباء رحيل السومة عن أهلي جدة بعد وداع فريقه منافسات دوري أبطال آسيا على يد مواطنه النصر في دور الربع النهائي بجانب فشله الفترة الماضية تحقيق أي بطولة بعد موسم 2016.

وعلى مدار 3 مواسم لم يفلح أهلي جدة والسومة تحقيق بطولة سواء قارية أو محلية بعد الثلاثية التاريخية عام 2016 مع السويسري كريستيان جروس والبرتغالي جوزيه جوميز ،مدرب ألميريا الحالي.

أرقام عمر السومة التهديفية مع أهلي جدة حدث وحرج حيث تمكن من تسجيل 168 هدفا في 192 مباراة وصنع 21 آخرين بمختلف المسابقات.

ويعيش السومة أسوأ بداية بعد فشله التسجيل خلال أول 3 جولات هذا الموسم في ظاهرة لم تحدث له منذ وصوله إلى دوري المحترفين.

وفي السطور التالية نستعرض أهداف السومة في أول 3 جولات بالدوري السعودي للمحترفين:

موسم 2014 / 2015:

لن يحتاج عمر السومة وقتا طويلا ليثبت قدراته الفنية لجماهير أهلي جدة بعد أن تمكن من هز شباك هجر بهدفين في الجولة الأولى قبل ان يزور شباك نجران بهدف في الجولة الثانية.

موسم 2015/2016:

افتتح السومة أهدافه وقتها بهدف في الجولة الثانية أمام الخليج قبل ان يزور شباك الوحدة في الجولة الثالثة بهدف من علامة الجزاء.

موسم 2016/2017:

سجل هدفين أمام الاتفاق في الجولة الأولى وذلك قبل تمزيق شباك الشباب بهدفين في الجولة الثالثة.

موسم 2017/2018:

اسنهل السومة مشواره التهديفي أنذاك عندما سجل أمام الاتفاق في الجولة الأولى قبل الفتح بهدف أيضا في الجولة الثانية.

موسم 2018/2019:

صام عن التهديف في أول جولتين أمام التعاون وأحد قبل ان يعود لممارسة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف حيث استطاع هز شباك الحزم بهدف في الجولة الثالثة.

موسم 2019/2020:

سجل أمام الاتفاق هدفا في الجولة الثانية قبل ان يزور شباك الوحدة بهدف ايضا في الجولة الثالثة.

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