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رغم عدم صدور النتائج النهائية.. زعيم أوروبي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات

رغم عدم صدور النتائج النهائية.. زعيم أوروبي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=918675
المناطق - الرياض

 

هنأ رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات، على الرغم من عدم صدور نتائج التصويت النهائية حتى الآن. وذكر يانشا في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه في “تويتر”: “من الجلي تماما أن الشعب الأمريكي اختار دونالد ترامب ومايك بينس (نائب الرئيس) لفترة أربع سنوات أخرى”.

وتابع: “كلما زاد عدد الإرجاءات ونفي الحقائق من قبل وسائل الإعلام، كان انتصار ترامب أكبر. أهنئ الحزب الجمهوري بتحقيق نتائج قوية في التصويت بمختلف أرجاء الولايات المتحدة”.

وتأتي هذه التهنئة على الرغم من أن التقارير الأولية تتحدث عن تخلف ترامب عن منافسه الديمقراطي في السباق الانتخابي جو بايدن، فيما لا يزال الغموض يلف نتائج التصويت.

وأعرب كل من ترامب وبايدن، على حد سواء، عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

ويذكر أن سلوفينيا هي موطن (مسقط رأس) السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب.

 

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