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أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”

أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”

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أمير منطقة عسير يرعى غداً انطلاق “المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب”

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آخر أرقام السباق نحو البيت الأبيض.. 238 صوتًا لـ”بايدن” مقابل 213 لـ”ترامب”

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الفيصل يستقبل سفيري أفغانستان وسنغافورة

الفيصل يستقبل سفيري أفغانستان وسنغافورة
http://almnatiq.net/?p=918679
المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة أحمد مجددي، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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