أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة ويقر عدد من التوصيات

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية ، على أعمال اللجنة المنجزة على أرض الواقع ،منها تنفيذ بعض الدوارات التي أسهمت في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع السادس للجنة السلامة المرورية في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع استعرض أمين عام اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد جدول الأعمال .

ووافق سمو رئيس اللجنة على آلية تنظيم مداخل ومخارج محطات الوقود ، واعتماد تنفيذ ممرات ممشاه انترلوك أمام بوابات المدارس ووضع لوحات ارشادية وتحذيرية لسلامة الطلاب والطالبات أثناء الدخول والخروج من المدارس ، وتنفيذ بيئة مرورية ملائمة حرصاً على سلامتهم .

كما تم اعتماد عمل مخطط محاكاة تجريبي لأحد الأسواق تتم مراقبة الحركة المرورية والرفع بها للجنة العلياء .

وأكدت اللجنة على زيادة عدد اللوحات التحذيرية والإرشادية ومسميات الطرق داخل وخارج المدينة ، واعتماد إعادة تأهيل جميع المناهل غرف التفتيش في الطرق داخل مدينة سكاكا حسب المواصفات والمقاييس .

وحث سمو أمير منطقة الجوف الجهات ذات العلاقة بالتنسيق المستمر لتفعيل جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية للجميع