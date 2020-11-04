لجنة الانضباط تحذر 16 نادياً وتهدد بتشديد عقوبة اختراق البرتوكولات والإجراءات الصحية

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حذّرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، عقب ظهور إصابات عدة بفايروس كورونا في 5 أندية مشاركة في المسابقة، إذ خالف 16 نادياً البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة بموجب تعميم اتحاد اللعبة رقم (001/ 1522) بتاريخ 27 /02 /1442هـ والتعميم رقم (1/1682) بتاريخ 29 /2 /1442هـ، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة (83) من لائحة الانضباط والأخلاق، وهددت اللجنة بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكاب المخالفة. وشهدت جولة (رئاسة العشرين) من دوري المحترفين السعودي ظهور حالات إصابة بفايروس «كوفيد-19» في أندية النصر والتعاون والرائد والفيصلي والاتحاد، إلى جانب إصابة الحكم محمد الهويش.