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أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”

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أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”

أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”
http://almnatiq.net/?p=918696
المناطق - نجران

أطلق أمين منطقة نجران المُكلف المهندس عيد العتيبي، أمس , مبادرة “مدينتي بلا أنقاض” التي تستهدف مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك لرفع أنقاض ومخلفات البناء ومعالجة التشوه البصري.
وأوضح العتيبي أن هذه المبادرة جاءت وفق توجيهات وحرص سمو أمير منطقة نجران الرامية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء ومخلفات المشاريع بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة
وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات الأمانة، داعياً الجميع إلى المحافظة على النظافة العامة، ورفع درجة الوعي لدى المجتمع للحفاظ على صحة الإنسان ونظافة المكان.

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