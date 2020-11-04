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مساعد رئيس “مكافحة الفساد”: طرح مختلف للمملكة بمجموعة العشرين لمكافحة الفساد

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مساعد رئيس “مكافحة الفساد”: طرح مختلف للمملكة بمجموعة العشرين لمكافحة الفساد

مساعد رئيس “مكافحة الفساد”: طرح مختلف للمملكة بمجموعة العشرين لمكافحة الفساد
http://almnatiq.net/?p=918708
المناطق - الرياض

أكد الدكتور ناصر أبا الخيل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي أن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ضمن أحد أوليات المملكة .

وقال ” أبا الخيل ” في لقاء على القناة السعودية أن هناك طرح مختلف لمكافحة الفساد في مجموعة العشرين برئاسة المملكة ، بحيث يكون هناك تطبيق عملي للتوصيات ، بعدما أصبحت مكافحة الفساد من أهم أولويات المملكة .

وأضاف أنه مثلما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إذا لم يكن هناك مكافحة فساد من أعلى السلطة فلن يكون هناك قضاء على الفساد فعلياً ، لذلك كان من لضروري جمع مسؤولي مكافحة الفساد على طاولة واحدة مع نقاش صريح وإجراءات عملية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله .

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