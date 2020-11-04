احدث الأخبار

انتخاب عمر حريري رئيسا لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي
أبرز المواد
 “مدن” ترفع أعداد المصانع الغذائية بـ 200% والمصانع الطبية بأكثر من 150%
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع عقدًا لاعتماد برنامج الطب والجراحة بجامعة حائل
منطقة حائل
 الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز
أبرز المواد
 فيريرا وبانيغا والمعيوف الأفضل بدوري محمد بن سلمان في أكتوبر
أبرز المواد
 مساعد رئيس “مكافحة الفساد”: طرح مختلف للمملكة بمجموعة العشرين لمكافحة الفساد
أبرز المواد
 مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة
أبرز المواد
 أمير الكويت يوجه رسالة تهديد ووعيد
أبرز المواد
 تكثيف الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام
أبرز المواد
 الموارد البشرية: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين لا تشمل العمالة المنزلية
أبرز المواد
 أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”
منطقة نجران
 أمير منطقة عسير يرعى غداً انطلاق “المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب”
منطقة عسير
انتخاب عمر حريري رئيسا لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي

انتخاب عمر حريري رئيسا لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي

أبرز المواد
“مدن” ترفع أعداد المصانع الغذائية بـ 200% والمصانع الطبية بأكثر من 150%

“مدن” ترفع أعداد المصانع الغذائية بـ 200% والمصانع الطبية بأكثر من 150%

أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع عقدًا لاعتماد برنامج الطب والجراحة بجامعة حائل

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع عقدًا لاعتماد برنامج الطب والجراحة بجامعة حائل

منطقة حائل
الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز

الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز

أبرز المواد

فيريرا وبانيغا والمعيوف الأفضل بدوري محمد بن سلمان في أكتوبر

فيريرا وبانيغا والمعيوف الأفضل بدوري محمد بن سلمان في أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=918713
المناطق - الرياض

اختار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، البلجيكي يانييك فيريرا “مدرب نادي الفتح” والأرحنتيني ايفر بانيغا “لاعب نادي الشباب” وعبدالله المعيوف “حارس مرمى نادي الهلال” لجائزة الأفضلية لشهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصل سعود عبدالحميد “لاعب نادي الاتحاد” على أول جوائز الأفضلية للاعبين الواعدين.

وجاء اختيار مدرب الفتح فيريرا لجائزة أفضل مدرب، نظير المستويات التي قدمها فريق الفتح خلال الجولات الثلاث الماضية ومنحت فريقه صدارة الترتيب بسبع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن الهلال والفيصلي والشباب على التوالي، فيما أسهمت المستويات الكبيرة التي قدمها الأرجنتيني بانيغا مع ناديه الشباب في اختياره لجائزة الأفضلية على مستوى اللاعبين، فيما حقق عبدالله المعيوف جائزة أفضل حارس خلال الشهر، بعد أن تمكن من حماية مرمى فريقه خلال الجولات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن استقبال شباكه لهدف وحيد، ومحافظته على نظافة شباكه في لقاءين من اللقاءات الثلاث التي خاضتها الفرق حتى الآن، فيما وقع اختيار الفريق الفني للرابطة على سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد لجائزة أفضل لاعب واعد، نظير مستوياته التي قدمها مع ناديه خلال الجولات الماضية مقارنة باللاعبين الواعدين المحليين.

وكانت الرابطة أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني الذي يضم كل من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية لكل جائزة التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

روابط ذات صلة

انتخاب عمر حريري رئيسا لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي

انتخاب عمر حريري رئيسا لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي
“مدن” ترفع أعداد المصانع الغذائية بـ 200% والمصانع الطبية بأكثر من 150%

“مدن” ترفع أعداد المصانع الغذائية بـ 200% والمصانع الطبية بأكثر من 150%
الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز

الاتحاد الأوروبي: لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية الفرز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*