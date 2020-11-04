محافظ النماص يكرّم الجمعيات الداعمة لطلبة تعليم النماص في مبادرة عطاء

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بحضور مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي سعادة محافظ النماص يكرّم الجمعيات الخيرية الداعمة للطلاب والطالبات في مبادرة عطاء

والتي دشنها”تعليم النماص”الشهر الماضي بأكثر من ربع مليون ريال حيث استهدفت الطلاب والطالبات المحتاجين بأجهزة لوحية وأجهزة كمبيوتر وشرائح أنترنت لإكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد ،ونفذ المبادرة قسم التوجيه والإرشاد بالإدارةوقد ساندت هذه الجمعيات الخيرية في النماص وتنومة وبني عمرو والسرح وبعض الداعمين لتوفير الأجهزة البالغ عددها 420 جهازًا لوحيًا بمبلغ 250 ألف ريال حيث تم تكريمهم.

بمكتب المحافظ يوم الأثنين الموافق ١٤٤٢/٣/١٧،كما قدم الغامدي شكره وتقديره لجميع الجمعيات الخيرية والداعمين من رجال الأعمال والمدارس لهذه المبادرة.

الجدير بالذكر أن تعليم النماص وبتوجيه من مدير تعليمه قدم عددا من المبادرات الداعمة لهذه المرحلة،.شملت تعلم وندعمك لصيانة الأجهزة و الانترنت للطلاب والمعلمين و دعم الطلاب والطالبات بأجهزة مراكز مصادر التعلم بالمدارس لضمان نجاح الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات ،كماثمّن لمحافظ النماص هذه اللفتة الكريمة سائلا الله تعالى لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات تحقيق النجاح والمتعة والفائدة في ظل ماوفرته الحكومة الرشيدة من إمكانات ممثلة في جهود وزارة التعليم التي أحدثت فرقا ونقلة نوعية في التعليم عن بعد على مستوى العالم بمايحقق طموح القيادة ويلبي آمال الشعب.