مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض يوقع اتفاقية تعاون مشترك

المناطق - الرياض

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع فندق فيرمونت الرياض يتم بموجبها تقديم عروض خاصة ومزايا لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعائلاتهم على بعض خدمات الإقامة والضيافة في الفندق .

وقع الاتفاقية من الجانبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعد مدير المبيعات بفندق فيرمونت الرياض أ. وليد العلكمي بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة أ. علي القباني ورئيسة الاتفاقيات أ. شعاع الدليقان وبعض منسوبي الجهتين .

الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تعتبر احدى المبادرات التي يسعى من خلالها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى مد جسور التعاون مع القطاع الخاص في كل مايخدم مستفيدي الوزارة ومنسوبيها من الجنسين.