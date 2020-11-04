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أمير تبوك يواسي اسرة السحلي

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أمير تبوك يواسي اسرة السحلي

أمير تبوك يواسي اسرة السحلي
http://almnatiq.net/?p=918754
المناطق- تبوك- علي العميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الدكتور عبدالخالق بن حمزه السحلي عضو مجلس المنطقة سابقًا في وفاة شقيقه سعود – رحمه الله ـ.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهم سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب الدكتور عبدالخالق السحلي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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