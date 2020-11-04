محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”

المناطق- حقل - عبد الله الغيثي:

دشن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم بمكتبه في المحافظة حملة “الصلاة نور” التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضور رئيس هيئة محافظة حقل صلاح بن ربيع العطوي.

وأشاد الخريصي بالجهود التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خدمة شرائح المجتمع كافة.

وأوضح رئيس هيئة محافظة حقل أن الحملة المنفذة تتضمن عددا من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام عبر جولات ميدانية في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.