احدث الأخبار

محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”
منطقة تبوك
 أمير تبوك يواسي اسرة السحلي
منطقة تبوك
 مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض يوقع اتفاقية تعاون مشترك
منطقة الرياض
 الصحة: تعافي (441) حالة ، وتسجيل (426) حالة مؤكدة جديدة
أبرز المواد
 الاتحاد الاوروبي يدين قرار أنقره بشأن استكشاف الغاز في المتوسط
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل مدير شركة المطاحن الثانية ‏بحائل
منطقة حائل
 اللجنة الميدانية لتصحيح مساكن العمال بسكاكا تُنذر ملاّك 40 مبنى
منطقة الجوف
 “القصبي”: المملكة تسعى لمساعدة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمات
أبرز المواد
 الانتخابات الأمريكية.. “فوكس نيوز”: “بايدن” يتقدم على “ترامب” في ميشيغان بـ6000 صوت
أبرز المواد
 السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية
أبرز المواد
 محافظ النماص يكرّم الجمعيات الداعمة لطلبة تعليم النماص في مبادرة عطاء
منطقة عسير
 انتخاب عمر حريري رئيسا لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي
أبرز المواد
محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”

محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”

منطقة تبوك
أمير تبوك يواسي اسرة السحلي

أمير تبوك يواسي اسرة السحلي

منطقة تبوك
مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض يوقع اتفاقية تعاون مشترك

مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض يوقع اتفاقية تعاون مشترك

منطقة الرياض
الصحة: تعافي (441) حالة ، وتسجيل (426) حالة مؤكدة جديدة

الصحة: تعافي (441) حالة ، وتسجيل (426) حالة مؤكدة جديدة

أبرز المواد

محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”

محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”
http://almnatiq.net/?p=918757
المناطق- حقل - عبد الله الغيثي:

دشن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم بمكتبه في المحافظة حملة “الصلاة نور” التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضور رئيس هيئة محافظة حقل صلاح بن ربيع العطوي.
وأشاد الخريصي بالجهود التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خدمة شرائح المجتمع كافة.
وأوضح رئيس هيئة محافظة حقل أن الحملة المنفذة تتضمن عددا من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام عبر جولات ميدانية في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يواسي اسرة السحلي

أمير تبوك يواسي اسرة السحلي
محافظ أملج يباشر عمله في المحافظة

محافظ أملج يباشر عمله في المحافظة
جامعة تبوك توقِّع مذكرة تفاهم مع مديرية السجون بمنطقة تبوك

جامعة تبوك توقِّع مذكرة تفاهم مع مديرية السجون بمنطقة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*