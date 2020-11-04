أمانة منطقة تبوك تتسلم مشروع الإسكان بعد استكمال تنفيذه

المناطق- تبوك:

تسلمت أمانة منطقة تبوك اليوم من فرع وزارة الإسكان في المنطقةمشروع إسكان تبوك للفلل الجاهزة بشكل نهائي وذلك في إطار اختصاص أمانات المناطق بمتابعة الأحياء السكنية وصيانتها وخدماتها المتنوعة ورفع جودة الحياة فيها حيث يتم تسليم جميع المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان إلى الأمانات بعد اكتمال تنفيذها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لأمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ يرافقه فيها مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطالله

المسعودي حيث وقف الأمين على محطة تصريف الامطار بالمشروع. إضافة الى استلام المواقع الاستثمارية حول المشروع بمساحة 16,695,324 م2 وشبكات الطرق بمساحة 235 الف متر ومرافق خدمية و7 اراضي مخصصة للحدائق بمساحة 11,891,540 م2.

يذكر ان إسكان تبوك يوفر 901 فيلا سكنية على مساحة تقارب مليون م2 تم تسليمها لمستفيدي برنامج سكني إضافة الى توافر المرافق الخدمية المتنوعة والمساجد

والحدائق حيث تم تسليم وزارة التعليم أراضٍ بمساحة اجمالية 42,644 م2 لتنفيذ المدارس عليها، وكذلك تسليم وزارة الصحة أرض مخصصة لإقامة مركز صحي، إلى جانب اراضٍ أخرى مخصصة للجمعية التعاونية وغيرها.

