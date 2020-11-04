احدث الأخبار

حملة بايدن: سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تتسلم مشروع الإسكان بعد استكمال تنفيذه
منطقة تبوك
 محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”
منطقة تبوك
 أمير تبوك يواسي اسرة السحلي
منطقة تبوك
 مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض يوقع اتفاقية تعاون مشترك
منطقة الرياض
 الصحة: تعافي (441) حالة ، وتسجيل (426) حالة مؤكدة جديدة
أبرز المواد
 الاتحاد الاوروبي يدين قرار أنقره بشأن استكشاف الغاز في المتوسط
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل مدير شركة المطاحن الثانية ‏بحائل
منطقة حائل
 اللجنة الميدانية لتصحيح مساكن العمال بسكاكا تُنذر ملاّك 40 مبنى
منطقة الجوف
 “القصبي”: المملكة تسعى لمساعدة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمات
أبرز المواد
 الانتخابات الأمريكية.. “فوكس نيوز”: “بايدن” يتقدم على “ترامب” في ميشيغان بـ6000 صوت
أبرز المواد
 السعودية تترقب الإعلان عن استضافة أحداث رياضية عالمية
أبرز المواد
حملة بايدن: سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم

حملة بايدن: سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم

أبرز المواد
أمانة منطقة تبوك تتسلم مشروع الإسكان بعد استكمال تنفيذه

أمانة منطقة تبوك تتسلم مشروع الإسكان بعد استكمال تنفيذه

منطقة تبوك
محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”

محافظ حقل يدشن حملة “الصلاة نور”

منطقة تبوك
أمير تبوك يواسي اسرة السحلي

أمير تبوك يواسي اسرة السحلي

منطقة تبوك

حملة بايدن: سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم

حملة بايدن: سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم
http://almnatiq.net/?p=918765

قالت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي جو بايدن، جين أومالي ديلون، إن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات، مؤكدة أنه سيحسم الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء.

وأشارت مديرة حملة بايدن إلى أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي الأربعاء، مما يعني أنه سيحسم سباق الرئاسة.

وتعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأربعاء، بأن حملته “لن يهدأ لها بال حتى احتساب كل صوت، ” بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عملية فرز الأصوات.

وأعلنت أومالي ديلون أنها سوف تتصدى لأي جهود من حملة الرئيس ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع فرز الأصوات.

وفي بيان تم إرساله قبل الساعة 4 صباحا الأربعاء، وصفت مديرة حملة بايدن، بيان ترامب بأنه “سيذهب إلى المحكمة العليا الأميركية وأنه يريد وقف كل التصويت، بأنه بيان “شائن وغير مسبوق وغير صحيح”.

وقالت يلون إن حملة بايدن لديها “فرق قانونية تقف على أهبة الاستعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد.. وسينتصرون”.

روابط ذات صلة

الصحة: تعافي (441) حالة ، وتسجيل (426) حالة مؤكدة جديدة

الصحة: تعافي (441) حالة ، وتسجيل (426) حالة مؤكدة جديدة
الاتحاد الاوروبي يدين قرار أنقره بشأن استكشاف الغاز في المتوسط

الاتحاد الاوروبي يدين قرار أنقره بشأن استكشاف الغاز في المتوسط
“القصبي”: المملكة تسعى لمساعدة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمات

“القصبي”: المملكة تسعى لمساعدة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*