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انطلاق منافسات الفرق لأندية الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى للتنس

انطلاق منافسات الفرق لأندية الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى للتنس
http://almnatiq.net/?p=918771
المناطق - وكالات

تنطلق غدًا منافسات بطولة الفرق لأندية الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى، ومنافسات الشباب والناشئين على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وملاعب نادي الاتفاق بالدمام .
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز بن خيري الحكمي استكمال كافة الترتيبات لانطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي للتنس قد عمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الطبية لهذه البطولة من أجل سلامة جميع المشاركين.
يُذكر أنه تم تكليف 18 حكمًا لقيادة مباريات البطولة بقيادة الحكم الدولي يوسف الطريف.

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