احدث الأخبار

نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية
أبرز المواد
 محافظ البدع يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات
منطقة تبوك
 صراع الرئاسة.. فريقا ترامب وبايدن يتأهبان لمعركة قضائية
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية لتحقيق التباعد الاجتماعي بمواقع التجمعات
منطقة القصيم
 جدة تستضيف غداً بطولتي المملكة لكرة الطاولة ورفع الأثقال لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 تجارة رفحاءتضبط 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
منطقة الحدود الشمالية
 نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تبلغ أعلى مستوى منذ 120 عاما
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنه الأودية والشعاب بالمحافظة
منطقة تبوك
 انطلاق منافسات الفرق لأندية الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى للتنس
أبرز المواد
 وزير داخلية النمسا: منفذ هجوم فيينا عمل لوحده وتمكن من خداع برنامجنا لمكافحة التطرف بشكل مثالي
أبرز المواد
 حملة بايدن: سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تتسلم مشروع الإسكان بعد استكمال تنفيذه
منطقة تبوك
نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية

نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية

أبرز المواد
محافظ البدع يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات

محافظ البدع يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات

منطقة تبوك
صراع الرئاسة.. فريقا ترامب وبايدن يتأهبان لمعركة قضائية

صراع الرئاسة.. فريقا ترامب وبايدن يتأهبان لمعركة قضائية

أبرز المواد
أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية لتحقيق التباعد الاجتماعي بمواقع التجمعات

أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية لتحقيق التباعد الاجتماعي بمواقع التجمعات

منطقة القصيم

جدة تستضيف غداً بطولتي المملكة لكرة الطاولة ورفع الأثقال لذوي الإعاقة

جدة تستضيف غداً بطولتي المملكة لكرة الطاولة ورفع الأثقال لذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=918784
المناطق - جدة

تستضيف محافظة جدة غداً بطولتي المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية ورفع الأثقال لذوي الإعاقتين البصرية والذهنية ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.
وتقام منافسات البطولة على صالة وزارة الرياضة بجدة لمدة 3 أيام حيث يشارك في بطولة كرة الطاولة 16 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرس, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران),
كما يشارك في بطولة رفع الأثقال 15 نادياً هم ( الأحساء, الباحة, تبوك, جازان, جدة, الجوف, حائل, الرياض, الشرقية, الطائف, عسير, القصيم, المدينة, مكة, نجران).

روابط ذات صلة

نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية

نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية
صراع الرئاسة.. فريقا ترامب وبايدن يتأهبان لمعركة قضائية

صراع الرئاسة.. فريقا ترامب وبايدن يتأهبان لمعركة قضائية
نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تبلغ أعلى مستوى منذ 120 عاما

نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تبلغ أعلى مستوى منذ 120 عاما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*