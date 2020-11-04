محافظ البدع يترأس اجتماع المجلس المحلي ويشدد على الاحترازات

المناطق- تبوك- علي العميري:

رأس محافظ البدع المكلف إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه اليوم المجلس المحلي الثاني لعام 1442هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .

وفي بداية الاجتماع رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على الثقة الملكية بالتمديد له أربع سنوات أميراً لمنطقة تبوك ، حيث يستحق سموه الثقة نظير ما يقدمه لأبناء المنطقة من عطاءات في تنمية المنطقة وهو صاحب الآيادي البيضاء بتقديمة العون لكل محتاج على كافة الأصعدة من ماله الخاص فله منا كل الدعاء وجزاه الله خير.

وأكد محافظ البدع على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والحرص على توعية المجتمع بها ومساندة جهود الكوادر الصحية باتباع هذه التعليمات

وكما ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والخدمات التي تخص المحافظة والمراكز التابعة لها.

وفي نهاية الاجتماع شكر المحافظ مديري الإدارات وأعضاء المجلس على حضورهم واهتمامهم وتفاعلهم لتطوير المحافظة تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.