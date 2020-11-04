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نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية

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نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية

نائب وزير النقل يختتم جولته التفقدية على عدة اختبارات للخلطات الاسفلتية
http://almnatiq.net/?p=918801
المناطق - واس

اختتم معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبد الله الدلامي جولته الميدانية على عدة مقاطع تجريبية ضمن دراسات بحثية يقوم بها مركز الابتكار والجودة لتطوير جودة مواد الإنشاء وأساليب التصميم والارتقاء بأداء شبكة الطرق والتحكم بتكاليف التنفيذ والصيانة.
حيث اطلع معاليه على المقاطع التجريبية الخاصة بدراسة تطوير خلطات أسفلتية على الساخن تستخدم لتنفيذ طبقات رقيقة من المعالجات السطحية ضمن أعمال صيانة الطرق ومقارنة أداء هذه الخلطات المطورة مع خلطة الرمل الساخن (المستخدمة حالياً)، وتأتي هذة الدراسة ضمن خطة الوزارة لتقييم أداء طبقات المعالجات الأسفلتية السطحية لشبكة الطرق وبما يضمن تحقيق المعايير القياسية والعالمية وعوامل السلامة والتحكم بتكاليف أعمال الصيانة.
واطلع معاليه على أداء المقاطع التجريبية الخاصة بدراسة “صنف البيتومين وتقييم أداء الخلطات الأسفلتية ضمن نظام السوبربيف ومارشال”، والتي تهدف إلى تقييم أداء طبقات الرصف المصممة بنظام السوبربيف ومارشال والمتضمنة أنواعاً متعددة من المحسنات البيتومينية ومقارنتها مع الأداء المستهدف لشبكة الطرق بما يضمن تحقيق أعلى المعايير القياسية والعالمية، حيث جرى تنفيذ ثمانية مقاطع تجريبية ضمن مسار الشاحنات بطريق الرياض/ القصيم بعدة متغيرات شملت أساليب التصميم (مارشال السوبر بريف)، وسماكة طبقات السفلته، وصنف البيتومين المستخدم (محسن – خام).
كما اطلع معاليه على مقاطع تجريبية ضمن دراسة “تقييم أداء وانعكاسية دهانات الطرق المتضمنة أنواع مختلفة من الحبيبات الزجاجية ومنفذة بأساليب متنوعة ” حيث تم تنفيذ ستة مقاطع لكل من الدهانات البيضاء والصفراء بإستخدام حبيبات زجاجية متنوعة وأساليب تنفيذ متنوعة طبقا لمواصفات وزارة النقل والمواصفات الاوربية ومواصفات الاشتو الامريكي ويتم متابعة وتقييم أداء هذة المقاطع وقياس الانعكاسية مع مرور الوقت كما يتم تقييم عملية غسيل الدهان علي قياسات الانعكاسية وتأتي هذه الدراسات بهدف المساهمة في رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق.
وكانت الدراسة الرابعة التي اطلع عليها معاليه عبارة عن “اختبار وتقييم مقاطع أسفلتيه تجريبية باستخدام جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيل” (HVS)، التي تهدف في مقامها الأول إلى تقييم القدرة الإنشائية المنفذة في الطرق الزراعية، وتقييم الخلطات الأسفلتية الساخنة بمختلف أنواعها، وأخيراً تقييم تأثير حمل المحور القياسي (9طن) مقابل المحور المطبق في مواصفات وزارة النقل في السعودية وهو (13طن).
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص معاليه على الاطلاع على اخر ما توصلت آلية الدراسات البحثية ضمن سعي الوزارة لاستخدام كافة السبل التي من شأنها تعزيز مستوى السلامة والجودة على كافة الطرق التابعة لها، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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