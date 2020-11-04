الصحة توضح: جرعة الإنفلونزا الموسمية العام الماضي تغني عن جرعة جديدة أم لا ؟

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المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح موسمي متجدد، تتغير تركيبته كل عام.

وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، يعتبرلقاح الإنفلونزا الموسمية لقاحًا موسميًّا متجددًا وحيث أن تركيبة اللقاح تتغير كل عام من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك لمطابقة سلالات الفيروس المتغيرة كل عام، ينصح بأخذ اللقاح متى توفر في أي وقت طوال فصل الشتاء، ولا يتطلب إكمال سنة من اللقاح السابق.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المواطنين، قال فيه «أخذت لقاح الإنفلونزا الموسمية السنة الماضية في شهر محدد، فهل أنتظر حلول الشهر المماثل من العام الجاري، أم يجوز أن آخذ اللقاح الآن.

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